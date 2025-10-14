Подросткам рассказали, как не стать исполнителем преступления для заказчика из сети

По данным правоохранительных органов, фиксируется рост случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через мессенджеры и социальные сети. Злоумышленники, действующие из-за рубежа, целенаправленно предлагают подросткам денежное вознаграждение за совершение противоправных действий под видом «заданий» или «квестов», сообщает портал ЦИФРАтека.дети .

Как установили специалисты, преступники используют ряд схем вербовки. В переписке они предлагают быстро заработать, убеждают в анонимности, создают образ «героя» или прибегают к шантажу, угрожая расправой над личными данными.

Типичные поручения включают в себя приобретение горючих веществ, поиск объектов инфраструктуры (таких как трансформаторные будки или станции связи), их поджог и фиксацию последствий на видео для передачи так называемым «кураторам». Под видом безобидных действий несовершеннолетних могут втянуть в совершение диверсий или актов вандализма.

В настоящий момент уже возбужден ряд уголовных дел. В качестве примера приводится случай с 17-летним жителем одного из регионов, который за вознаграждение в 30 тысяч рублей совершил поджог. Подозреваемый был задержан в течение суток с момента инцидента. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Эксперты напоминают, что уголовная ответственность за тяжкие статьи, связанные с поджогами и диверсиями, наступает с 14 лет. Соучастие, включая поиск объекта или съемку, также карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам проявлять бдительность. При поступлении подобных предложений необходимо сохранить скриншоты переписки и незамедлительно сообщить в полицию. Своевременное обращение позволит квалифицировать заявителя как свидетеля, а не как соучастника преступления.