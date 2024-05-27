Подполье: ВС РФ ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны

Снигиревка подверглась ракетному удару по месту, где располагалась украинская техника и живая сила. Уточняется, что в населенный пункт постоянно идут украинские эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

К месту удара направили гражданские и военные автомобили скорой помощи. После первых взрывов в течение неопределенного времени была слышна вторичная детонация. Пострадала группа охотников на беспилотники вместе с оборудованием.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра и эвакуации оттуда большой части мирного населения город заняли ВСУ.

Ранее представители подполья рассказали, что украинские военкомы в Херсоне задерживают исключительно местных. Они подчеркнули, что для отправки в армию забирают мужчин с регистрацией в Херсонщине.