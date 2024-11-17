Подполье РФ: иностранцам запретили посещать побережье в Одесской области

Украинское правительство ввело спецрежим в Одесской области. Согласно ему, иностранные граждане не смогут посещать побережье Черного моря до тех пор, пока действует военное положение, рассказал РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, которому достался в руки соответствующий приказ.

Документ начал действовать 14 октября. Согласно ему, для иностранцев вводятся ограничения на передвижение как пешком, так и на автомобиле. Посещать нельзя как побережье, так и пляжи Одесской области.

Запрет на въезд в эти зоны распространяется не только на обычных граждан, но и на работников консульств, представительств международных организаций. Также в некоторые части региона не пускают и тех, у кого там есть имущество. При этом ограничения не затронут солдат вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии и других силовых структур Украины.

Ранее в Одессе прозвучали взрывы, был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Прекратилась работа одной из котельных города.