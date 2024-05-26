Подписчики модели Бони сравнили ее наряд в Каннах с капустой

44-летняя модель, актриса и телеведущая Виктория Боня снялась в элегантном образе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, сообщает Газета.ru .

Она вышла на красную дорожку в зеленом макси-платье, украшенным пайетками. Кроме того, на ней была накидка в тон с цветами, на ногах — бежевые босоножки на каблуках. Стилисты сделали модели гладкий высокий пучок, оставив пряди у лица.

Подписчики Бони не оценили ее наряд, сравнив платье с накидкой с капустой. Они писали: «Вчера перья страусиные, а сегодня капуста», «Цветная капуста», «Это листья салата» и т. д.

Ранее Виктория Боня рассказала, что получила вид на жительство в Монако. Она также посетила вечеринку, организованную на яхте актера Жан-Клода ван Дамма.