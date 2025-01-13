Подписан приказ о награждении журналистов, освещавших деятельность полиции РФ

Министр утренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении журналистов федеральных и региональных СМИ, говорится на официальном сайте МВД .

13 января в России празднуется День российской печати. Подписание данного приказа было приурочено к этому дню.

«Благодаря представителям масс-медиа жители нашей страны, соотечественники за рубежом и иностранцы получают актуальную и правдивую информацию о российской полиции. Деятельность журналистов способствует укреплению доверия между обществом и органами внутренних дел, вносит неоценимый вклад в профилактику преступлений, в том числе совершенных в киберпространстве, формирует у граждан правовую грамотность. Взаимодействие со средствами массовой информации — одно из приоритетных направлений в работе полицейских подразделений», — поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, журналисты российских СМИ были награждены медалями МВД России «За боевое содружество», медалями МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», нагрудными знаками МВД России «За содействие МВД», нагрудными знаками МВД России «За вклад в освещение деятельности МВД», почетными грамотами МВД России, а также благодарностями.

Помимо этого, специальным призом «Полицейское признание» награжден заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.