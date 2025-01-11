Подозреваемые в терроризме украинские пилоты признали свою вину

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали с правоохранителями во время расследования уголовного дела о терроризме. Они признали свою вину, сообщает ТАСС .

На данный момент расследование завершено. Дело в скором времени рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Больше комментариев в правоохранительных органах не дали, ссылаясь на секретную информацию по делу. Военный суд также принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Шиманскому и Морозову предъявили обвинение по статьям о терроризме, нарушении правил полетов и незаконном пересечении границы. Их задержали в прошлом году. Пилоты рассказали, что Киев готовил теракты с «грязной бомбой». Морозов должен был вылететь для бомбометания в Брянскую область, но его самолет разбился. Пилот выжил, но не смог скрыться.