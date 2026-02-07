Подольский: российские инструкторы помогают планировать боевые операции в Африке

Советник президента ЦАР (Центральноафриканской Республики) по вопросам безопасности Герой России Дмитрий Подольский рассказал, что российские инструкторы в Африке задействованы почти во всех сферах. В первую очередь это касается военной деятельности, сообщает RT .

По его словам, российские инструкторы, помимо обучения, помогают планировать боевые операции, сопровождают союзников. Кроме того, они осуществляют охрану физлиц, государственных деятелей и военных объектов.

Также российские специалисты задействованы в гуманитарной работе.

Подольский до того, как прибыл в Африку, участвовал в спецоперации на Украине, где получил ранение. После приезда в ЦАР глава республики Фостен-Арканж Туадера предложил военному стать его советником.

Ранее политолог Инна Рудая заявила, что Франция теряет влияние в Центральноафриканской Республике и других странах Африки из-за растущего сотрудничества этих государств с Россией.

