Подольские команды КВН успешно выступили на фестивале в Москве

10 и 12 февраля на Фестивале лиг Москвы и Подмосковья в ММЦ «Планета КВН имени А. Маслякова» Подольск представили две команды — «Девчонки ТОП» и «Это все мое родное». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Заявки на участие подали 600 команд со всей России и стран СНГ, в сезон прошли 147 из них. Наши команды не только преодолели отбор, но и были приняты сразу в две официальные лиги: Первую Подмосковную и Лигу колледжей Москвы и Подмосковья.

Решением московских редакторов обе команды объединили в одну под названием «Это все мое родное». Ребята учатся в Подольске и работают волонтерами и специалистами по работе с молодежью в МЦ «Территория будущего».

Своими шутками начинающие юмористы хотят привлечь внимание к русской культуре и традициям, рассказать об искренней любви к Родине.

Выступление на московском фестивале стало для ребят лишь вторым в жизни. Впервые они попробовали свои силы в ноябре 2025 года на пробном Фестивале КВН в Подольске, где команда «Девчонки ТОП» заняла первое место.

Увидеть игру подольских команд можно на фестивале КВН 29 марта в 17:00 в ДК им. Карла Маркса.

