Подольск вошел в топ-3 Подмосковья по промышленным итогам 2025 года

Городской округ Подольск занял место в тройке лидеров Подмосковья по промышленным показателям по итогам 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов на совещании по вопросам промышленности и предпринимательства 25 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам Владимира Кравцова, 2025 год стал успешным для промышленного сектора округа: в муниципалитете запустили ряд значимых проектов и новых производств. Подольск вошел в тройку лидеров региона по ключевым показателям, что стало результатом работы предпринимательского сообщества.

25 марта в администрации округа прошло совещание с участием заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолия Мальцана, директора государственного фонда развития промышленности Московской области Павла Ильина, представителей ведомств и предприятий.

Участники обсудили меры поддержки бизнеса в регионе, включая льготные займы фонда развития промышленности, поддержку МСП в 2026 году и реализацию федерального проекта «Производительность труда». Также рассмотрели вопросы взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с предприятиями и повышения надежности электроснабжения, а также организацию сбора ливневых вод и соблюдение экологических нормативов.

«Повестка сегодняшнего совещания сформирована на основе обращений: мы отобрали наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, чтобы детально разъяснить ситуацию и наметить конкретные меры по их решению», — отметил Владимир Кравцов.

Подобные встречи в администрации округа проводят ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.