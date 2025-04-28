«Поднимите руки»: в Минобороны Канады научили отступать при встрече с гусями

В Минобороны Канады сотрудников научили отступать при встрече с гусями

В Канаде военные направили персоналу своей штаб-квартиры в Оттаве директиву, как вести себя при встрече с канадскими казарками. Эти гуси могут проявлять агрессию, и сотрудникам Минобороны посоветовали не паниковать и медленно отступать при встрече с ними, сообщает Ottawa Citizen .

Поведение канадских казарок объясняется тем, что они впадают в «чрезвычайную агрессию» после откладывания яиц. Ранее гуси уже «захватывали» территорию военного городка на западе Оттавы.

Согласно директиве, персоналу Минобороны и гражданским лицам не рекомендуется подкармливать или трогать казарок, поскольку они могут нападать. При встрече с агрессивно настроенными гусями нужно сохранять спокойствие и не паниковать, предупредили в Минобороны.

«Постарайтесь медленно и тихо отойти, не поворачиваясь спиной к гусю. Поддерживайте зрительный контакт, пока отходите. Если гусь нападает или шипит, поднимите руки, чтобы казаться больше, и медленно отступайте», — говорится в инструкции.