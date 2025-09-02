Подмосковным сельхозтоваропроизводителям перечислено более 3,6 млрд руб в 2025 г

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжает работу по поддержке местных аграриев. На текущий момент объем перечисленных средств составляет более 63% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала года предприятиям агропромышленного комплекса направлено свыше 3,6 млрд рублей по 19 видам субсидий. Из них в полном объеме перечислены средства по нескольким видам, включая поддержку производства картофеля и овощей, элитного семеноводства картофеля и овощей, развитие мясного животноводства, сельского туризма и другим направлениям. Также субсидии предоставлены для поддержки племенного животноводства, производства молока, страхования животноводства, проведения гиромелиоративных и культуртехнических мероприятий, компенсации процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Ежегодно государственную поддержку получают порядка 300 сельхозпроизводителей области.

Молочное животноводство является одним и приоритетных направлений. Так, в текущем году на развитие молочного производства и племенного животноводства выделено более 2,5 млрд рублей. Общий объём финансирования агропромышленного комплекса Подмосковья в 2025 году составит 6 миллиардов рублей по 36 направлениям субсидирования. Подробнее о мерах поддержки сельхозпроизводителей можно узнать на сайте «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.