Подмосковный УФАС оштрафовал должностное лицо за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении начальника департамента корпоративных коммуникаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) на сумму 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица «Газпромбанк» (Акционерное общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

