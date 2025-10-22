Подмосковный цифровой сервис для поставщиков тепла включен в «Белую книгу» ФАС РФ

Комитет по ценам и тарифам Московской области стал автором одной из лучших региональных практик, включенных в ежегодную «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Это признание стало частью общего успеха Подмосковья : регион вошел в тройку лидеров по развитию конкуренции среди субъектов РФ.

В «Белую книгу» проконкурентных региональных практик — сборник передовых решений, рекомендованных для тиражирования по всей стране, — включена разработанная Комитетом при участии министерства энергетики Московской области и министерства государственного управления Московской области комплексная онлайн-услуга для новых поставщиков тепловой энергии: «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения с установлением технологических нормативов для новых организаций».

Нововведение позволяет компаниям, впервые выходящим на рынок теплоснабжения, в упрощенном и полностью цифровом формате пройти процедуру установления тарифов и технологических нормативов. Это сокращает сроки и снижает административные барьеры, одновременно повышает прозрачность регулирования и создает равные условия для всех участников рынка.

«Эта услуга — не просто техническое усовершенствование, а системное решение, направленное на формирование здоровой конкуренции в сфере ЖКХ. Мы даем новым игрокам четкие, прозрачные и быстрые правила выхода на рынок», — отметил председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев.

Услуга доступна в разделе «Бизнес» на портале uslugi.mosreg.ru. Ее включение в «Белую книгу» ФАС подтверждает статус Московской области как одного из лидеров в создании благоприятной среды для бизнеса и эффективного государственного регулирования. Практики, описанные в «Белой книге», становятся методологической основой для других регионов. Успешный опыт Подмосковья в сфере тарифного регулирования официально рекомендован к применению на федеральном уровне.

Включение практик Комитета по ценам и тарифам Московской области в «Белую книгу» ФАС России происходит уже не впервые и вновь подчеркивает признание эффективной работы региона на общероссийском уровне.

С полным перечнем лучших практик можно ознакомиться на официальном сайте ФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.