Подмосковный суд избрал меру пресечения для Амирханяна

Суд в Московской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, расследование установило причастность предпринимателя к этому преступлению. Примечательно, что Амирханян уже отбывает шестилетний срок в колонии общего режима по делу о взятке судебному приставу.

Тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в элитном коттеджном поселке в подмосковной деревне Супонево. По данным следствия, неизвестный произвел несколько выстрелов в экс-депутата вечером в парковой зоне. Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был ликвидирован в ходе спецоперации СБУ, однако российские правоохранительные органы не комментировали эту информацию.

Уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) было возбуждено сразу после обнаружения тела. За прошедшие месяцы следователи провели комплекс экспертиз и оперативных мероприятий, которые, по данным источника, указали на возможную причастность Амирханяна к организации преступления. Учитывая, что бизнесмен уже находится в местах лишения свободы, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в рамках нового дела.

Ранее Подольский городской суд признал Амирханяна виновным в даче взятки судебному приставу за снятие ареста со счетов его компании. Апелляция оставила приговор без изменений. Новое уголовное дело может привести к значительному увеличению срока заключения для бизнесмена.