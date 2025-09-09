Подмосковный Сайлент Хилл: жителей предупреждают о тумане

В Подмосковье в ночь на 10 сентября и с сохранением до утра ожидается туман. ГУ МЧС России по региону напомнило жителям, как действовать при неблагоприятных погодных условиях.

Туман прогнозируется в Московской области в период с 23 часов 9 сентября до 9 часов утра 10 сентября. В это время будет ухудшение видимости до 200-700 метров.

В связи с непогодой водителям порекомендовали использовать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам напомнили, что при переходе дороги надо быть внимательнее, а также использовать светоотражающие элементы на одежде.

В случае ЧП можно обращаться по номеру 112. На фоне непогоды в Подмосковье будет действовать «желтый» уровень опасности.