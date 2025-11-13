Подмосковный робот Женя отмечает два года

Ровно два года назад, 13 ноября 2023 года, в Подмосковье начал работу голосовой помощник Женя, консультирующий жителей региона по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За два года работы Женя стал незаменимым помощником жителей Московской области. Он обработал 374 тыс. звонков, помог создать 172 тыс. заявок в единую диспетчерскую службу и сделал 293 тыс. обзвонов. При этом, до 50% обращений робот отрабатывает самостоятельно без перевода на оператора», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Наиболее популярная тематика обращений к Жене в этом году — это отопление. Свыше 18,8 тыс. обращений он обработал по этому направлению. Также среди популярных тем вопросов к роботу — электричество (более 16 тыс. звонков) и водоснабжение (более 14 тыс. звонков).

Робот Женя — голосовой помощник, который круглосуточно отвечает жителям Подмосковья по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Он консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, отправляет заявки в диспетчерскую службу. Кроме того, Женя предоставляет информацию о работе управляющих компаний, счетчиках и платежах, при необходимости соединяет с оператором, а также перезванивает жителям, чтобы убедиться в решении их проблем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.