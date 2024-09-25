Подмосковный производитель лифтов создал новые рабочие места

«СЛЗ после проведенной модернизации производства в 2022 году стал суперсовременным предприятием, на котором было создано около 400 рабочих мест. В настоящее время завод выпускает лифты широкой линейки — от бизнес-класса до серийных моделей. Обновление лифтового парка страны является одним из приоритетных направлений в деятельности подмосковного предприятия. В настоящее время завод стремительно наращивает мощности, что требует и создания новых рабочих мест. Сегодня на предприятии — порядка 50 свободных вакансий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные специалисты с техническим образованием — инженеры, технологи, конструкторы, электронщики по ремонту станков и оборудования, слесари и электросварщики. Также существует спрос на наладчиков и операторов технологических установок.

«Мы приглашаем не только высококвалифицированных сотрудников, но и тех, у кого нет подходящего опыта работы. На заводе организовано обучение некоторым специальностям, новичок может пройти курс во время испытательного срока. В этот период он осваивает профессию под руководством и контролем опытного наставника. Наше предприятие активно привлекает выпускников и студентов подмосковных колледжей и вузов, некоторым мы готовы предоставить гибкий график, чтобы они могли совмещать работу и учебу», — отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Желающие работать на предприятии могут обратиться в отдел управления персоналом по телефону: 8(495)644-44-08 (доб. 1206).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.