Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила военный госпиталь имени Бурденко

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко Минобороны РФ в Химках. Омбудсмен встретилась с участниками специальной военной операции, которые сейчас проходят лечение в госпитале. На встречу пришли жители Московской области и жители других регионов. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Мы специально приехали, чтобы рассказать вам о том, что у каждого человека есть право на защиту. Часто люди не знают о своих правах или не знают, как их отстоять. Если вы уверены в том, что правы, а вам отказывают в решении вашего вопроса, вы можете обратиться в наш госорган. Мы заинтересованы в справедливом решении, которое будет соответствовать закону и интересам человека», — обратилась к военнослужащим Ирина Фаевская.

Жители любого региона России могут обратиться к омбудсмену Подмосковья, даже если проблема возникла не на территории Подмосковья.

По словам Ирины Фаевской, связь с уполномоченными по правам человека на всей территории страны хорошо налажена. Военнослужащие обращались к омбудсмену с вопросами о выплатах, социальных гарантиях и по другим вопросам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.