Подмосковный лесопитомник принял делегацию из Республики Сербской

Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник с рабочим визитом посетил профессор Лесного факультета Университета г. Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), доктор наук, член-корреспондент Академии наук и искусств Республики Сербской Зоран Воиславович Говедар. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Визит состоялся в рамках реализации межправительственных соглашений о научном, культурном и деловом сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Сербской.

Основной целью первого визита профессора Говедара в Ивантеевский лесопитомник стало знакомство с уникальным селекционным фондом растений дендрологического парка им. А. С. Яблокова. Особый интерес вызвали редкие гибридные формы древесных растений, созданные отечественными селекционерами в XX веке, обладающие улучшенными адаптивными и хозяйственно-ценными свойствами.

Отдельное внимание было уделено селекционной работе с фундуком, которая велась в питомнике в 1970–80-х годах и сегодня получает новое развитие. Полученные в тот период сорта и формы начинают активно внедряться в производственную практику как самим питомником, так и рядом фермерских хозяйств.

Генеральный директор ГАУ МО «Ивантеевский лесопитомник» С. Ю. Устинов представил перспективные направления развития учреждения, в том числе работы по восстановлению лаборатории селекции и генетики с применением современного оборудования.

В мероприятии приняли участие:

С. М. Савостин, генеральный директор ГАУ МО «Мособллес»,

П. Г. Мельник, член Наблюдательного совета ГАУ МО «Ивантеевский лесопитомник», доцент кафедры лесоводства, экологии и защиты леса МГТУ им. Н. Э. Баумана (Мытищинский филиал),

С. Ю. Устинов, генеральный директор ГАУ МО «Ивантеевский лесопитомник».

По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности о развитии научного и делового сотрудничества между участвующими сторонами. Генеральный директор ГАУ МО «Мособллес» С. М. Савостин особо отметил перспективные направления взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Сербской в сфере лесного хозяйства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.