Подмосковный Физтех-лицей им Капицы признан лучшей школой страны

Лучшей школой России признан Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает газета « Известия ».

В федеральном рейтинге лучших школ, который составляет агентство RAEX, в первый раз с 2017 года поменялся лидер. Подмосковный Физтех-лицей им. П. Л. Капицы обогнал СУНЦ МГУ. При оценке качества учебного заведения учитывался уровень его конкурентоспособности, а также количество выпустившихся 11-классников, которые успешно поступили в престижные вузы России.

Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном занял первое место благодаря одному фактору. У школы увеличилось количество выпускников, которые поступили в вузы без вступительных экзаменов, заняв высокие места на олимпиадах.

Согласно данным RAEX, за 12 месяцев доля таких учеников в Физтех-лицее увеличилась с 47,7% до 58,4%. Также около 100% выпускников были зачислены в самые престижные вузы РФ.

Третье место в рейтинге занял лицей Москвы «Вторая школа». При этом количество столичных учебных заведений в федеральном рейтинге RAEX уменьшается. Так, в 2019 года их доля снизилась с 45% до 29%.

Сейчас в рейтинг RAEX добавлены 300 школ. Московских учебных заведений из них всего 87.

По всей России выросло количество специализированных школ и лицеев. Сильные ученики все чаще переходят в них из обычных учебных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.