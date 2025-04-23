Подмосковных работодателей пригласили поучаствовать во всероссийском опросе

По 15 июня министерство труда и социальной защиты страны проводит Всероссийский опрос работодателей. Он направлен на формирование прогноза потребности экономики в кадрах на 2026-2032 годы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

С учетом данного прогноза в РФ запланируют объемы обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, что позволит уменьшить существующий дефицит кадров в различных отраслях экономики за счет выпуска необходимых специалистов.

В опросе могут поучаствовать организации и ИП всех видов и форм собственности.

Для заполнения опросной формы нужно перейти по ссылке, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету и пройти опрос.

Для представителей организации предусмотрено бесплатное обучение, включающее видеоматериалы и практические вебинары по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения и использования классификаторов сферы труда и образования. Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ по ссылке. По результатам обучения будет выдан электронный сертификат. Информация о курсе будет доступна в личном кабинете работодателя на платформе опроса.

Кроме того, предусмотрена консультационная поддержка через региональный контакт-центр по телефону: +7 (49-67) 57-27-66, в открытом Telegram-чате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.