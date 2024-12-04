Подмосковные ветеринары выходили домашнего ежа с кусаной раной

В Голицынскую участковую ветеринарную лечебницу обратился посетитель с домашним ежом, который находился в угнетенном состоянии. Врачи обнаружили кусаную рану на его спине в области крестца. Колючему зверьку было немедленно назначено рентгенологическое исследование, которое показало, что рана не оставила серьезных внутренних повреждений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

После проведения диагностики пациенту была оказана неотложная медицинская помощь: рана была обработана, сделана инъекция антибиотика, а также были даны письменные рекомендации по уходу. Ветеринары назначили животному специальное лечение, чтобы он мог быстрее поправиться.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что домашние ежи, как и любые другие животные, могут получать травмы и болезни, поэтому важно обращаться к государственным ветеринарным врачам при возникновении недугов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.