Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить домашних животных от клещей

В этом году зимняя погода в некоторые дни выходила на температуру, сродни апрельской — столбики термометра порой поднимались до +4 градусов. На этой неделе по прогнозам синоптиков максимальные показатели на измерительных приборах будут варьироваться от +4 до +6 градусов, что может способствовать активности клещей, являющихся переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и эрлихиоз. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Чтобы защитить своих питомцев от клещей во время прогулок в парках, лесах или на придомовых участках, стоит следовать нескольким простым правилам:

использовать специальные средства от данного рода паразитов, такие как капли и таблетки, содержащие отпугивающие клещей ингредиенты. Все они доступны к покупке широком в ассортименте в зоомагазинах;

тщательно осматривать питомца после каждой прогулки, особенно в местах, где клещи любят прятаться, например, за ушами, под хвостом и между пальцами;

при обнаружении клеща на кошке или собаке, удалите его как можно скорее при помощи пинцета;

следить за симптомами: если у животного появляется лихорадка, слабость или изменения в поведении — обратиться за помощью к специалистам.

В ведомстве отметили, что от жителей региона уже поступали обращения по данному вопросу. В регионе действует единый колл-центр по вопросам ветеринарии. Получить консультацию или записаться на прием можно по телефону +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.