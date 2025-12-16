Подмосковные ветеринары провели почти 5 тыс исследований на опасное заболевание овец

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области продолжают мониторинг эпизоотической ситуации по особо опасным инфекциям. Одним из контролируемых заболеваний является блютанг — вирусная болезнь, поражающая преимущественно овец и передающаяся через кровососущих насекомых. Для ее профилактики и своевременного выявления в регионе проводятся регулярные лабораторные исследования, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала 2025 года ветеринарные лаборатории Подмосковья выполнили 4898 исследований на блютанг в подконтрольных хозяйствах. Заболевание характеризуется лихорадкой, поражением слизистых оболочек, отеком языка и серьезными нарушениями в работе организма. По результатам проведенного мониторинга случаев заражения не выявлено.

Ведомство сообщает, что для предотвращения заноса вируса на территорию региона действует комплекс профилактических мер. Запрещен ввоз животных из регионов, неблагополучных по блютангу. Все поголовье, ввозимое из стран, граничащих с неблагополучными территориями, в обязательном порядке проходит серологическое исследование. Эта система контроля позволяет сохранять стабильную эпизоотическую обстановку в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.