Подмосковные ветеринары провели чипирование животных в зоостудии «Ковчег»

Специалисты «Терветуправления № 5» министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели чипирование животных в зоостудии «Ковчег», расположенной в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего было чипировано 58 животных. Впервые применялись чипы с уникальным номером средства маркировки федерального образца, которые изготовила и предоставила отечественная компания ООО «Силтэк». Вся информация об учтенных животных внесена в компонент «Хорриот» ФГИС ВетИС в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.04.2023 № 550.

Узнать подробную информацию о чипировании и регистрации животных можно по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии +7 (495) 668-01-25. Запись на прием к врачу доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.