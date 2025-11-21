сегодня в 13:18

Подмосковные учебные заведения могут поучаствовать в олимпиаде «IT⁠-⁠Планета 2026»

Идет регистрация на XVII международную олимпиаду в сфере информационных технологий «IT-Планета 2026». Принять участие в ней могут образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, а также студенты и молодые ИТ-специалисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Практико-ориентированное соревнование направлено на развитие и глобальное продвижение отечественных технологических и программных решений. В рамках олимпиады пройдут соревнования по ключевым ИТ-направлениям: программирование, информационная безопасность, 3D-моделирование, робототехника, администрирование операционных систем, разработка мобильных приложений и другим программам.

Регистрация образовательных организаций продлится по 28 февраля 2026 года. Для вузов и колледжей участие в олимпиаде — это возможность войти в рейтинг ведущих образовательных учреждений стран-участниц.

Регистрация участников будет открыта с 15 января до 20 марта 2026 года. Это отличная возможность для студентов и молодых специалистов проявить себя, развить профессиональные навыки и получить доступ к реальным карьерным перспективам в ведущих технологических компаниях.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте олимпиады по ссылке: it-planet.org.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.