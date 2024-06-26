Подмосковные студенты стали призерами педагогической олимпиады

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Студентки Коломенского ГСГУ Елизавета Абрамова и Мария Ткач заняли призовые места на олимпиаде «Педагогическое цифроведение». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Елизавета Абрамова была удостоена первого места, показав глубокое понимание темы и владение предметом. Мария Ткач также продемонстрировала отличные знания, что позволило ей занять третье место в этом соревновании.

Олимпиада, организованная кафедрой педагогики ГСГУ, была направлена на стимулирование интереса и развитие профессиональных навыков среди учащихся педагогических классов средних школ, студентов колледжей и университета. Соревнование предоставило участникам платформу для демонстрации своих знаний и умений в области педагогики.

«Достижения учащихся подчеркивают качество образовательной программы ГСГУ и его способность подготавливать будущих педагогов к успешной профессиональной деятельности. Успех студенток также отражает эффективность методов обучения, применяемых кафедрой педагогики университета», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.