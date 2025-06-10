Подмосковные студенты приняли участие во Всероссийском фестивале робототехники

VIII Всероссийский фестиваль робототехники «РобоСити–2025» прошел на базе Одинцовского кампуса МГИМО. В числе участников фестиваля были студенты Реутовского подразделения подмосковного колледжа «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие школьники и студенты в возрасте от 7 до 20 лет со всей России. Программа фестиваля включала бои мини-роботов (автономных и управляемых), хакатон для студентов колледжей и вузов, выставку современных разработок в области робототехники, мастер-классы от специалистов отрасли, а также деловую программу с участием лидеров индустрии.

Студенты колледжа «Энергия», обучающиеся по специальности «Мехатроника и робототехника», под руководством преподавателей специальных дисциплин Ликинцева Сергея и Терехова Романа посетили предприятие «ПромоРобот». В ходе экскурсии студенты ознакомились с производственными процессами, обсудили возможности наставничества, перспективы совместных проектов и получили дополнительную информацию о соревнованиях.

По словам Сергея Ликинцева, участие в фестивале позволило студентам не только познакомиться с современными тенденциями в робототехнике, но и расширить профессиональные контакты: «РобоСити — это не просто конкурс, это пространство для обмена опытом и создания новых инженерных решений».

В ведомстве отметили, что студенты получили практический опыт, установили новые связи с представителями отрасли и получили мотивацию для дальнейшего развития в сфере робототехники.

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