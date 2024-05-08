Подмосковные строители восстановили памятник советским солдатам в Мариуполе

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Подмосковные строители отреставрировали памятник павшим героям в борьбе с фашизмом в Мариуполе ДНР. Во время боевых действий в 2022 году памятник получил различные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Строители из Московской области не только полностью восстановили все элементы конструкции, но и вернули мемориалу исторический вид.

Монумент установлен в Ильичевском районе Мариуполя. Здесь покоятся останки более 1️4️ тыс. военнопленных, расстрелянных гитлеровцами в период оккупации города.

Эта братская могила — одно из крупнейших захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Донецкой Народной Республики.

Глава города Мариуполь Олег Моргун поблагодарил строителей Фонда капитального ремонта Московской области за качественную и оперативную работу по приведению в порядок памятных знаков — подвига солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.