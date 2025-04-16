Подмосковные строители восстанавливают детский сад на территории Мариуполя

В Мариуполе продолжается активное восстановление образовательной инфраструктуры. Одним из таких объектов стал детский сад № 161 в поселке Каменск. Работы выполняются под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, которые следят за тем, чтобы каждый этап соответствовал высоким стандартам качества и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ремонт охватывает все ключевые направления:

восстановление несущей конструкции,

замена окон и дверей,

отделочные работы внутри помещений общего пользования,

замена инженерных коммуникаций,

ремонт фасада.

Внимание уделяется и внешнему благоустройству: обустроено 6 прогулочных зон, установлены современные детские площадки с безопасным покрытием. Всё это — для удобства и безопасности воспитанников.

Контроль за качеством работ осуществляется на постоянной основе.

Работы проводятся шеф-регионом — Московская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.