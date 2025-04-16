Подмосковные строители восстанавливают детский сад на территории Мариуполя
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Мариуполе продолжается активное восстановление образовательной инфраструктуры. Одним из таких объектов стал детский сад № 161 в поселке Каменск. Работы выполняются под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, которые следят за тем, чтобы каждый этап соответствовал высоким стандартам качества и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Ремонт охватывает все ключевые направления:
- восстановление несущей конструкции,
- замена окон и дверей,
- отделочные работы внутри помещений общего пользования,
- замена инженерных коммуникаций,
- ремонт фасада.
Внимание уделяется и внешнему благоустройству: обустроено 6 прогулочных зон, установлены современные детские площадки с безопасным покрытием. Всё это — для удобства и безопасности воспитанников.
Контроль за качеством работ осуществляется на постоянной основе.
Работы проводятся шеф-регионом — Московская область.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.