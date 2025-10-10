Подмосковные специалисты восстановили стадион «Строитель» в Херсонской области

Один из старейших спортивных объектов Херсонской области долгие годы находился в запущенном состоянии. Беговые дорожки были на асфальте с многочисленными трещинами, трибуны разрушались, а занятия спортом в таких условиях были небезопасны. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановления выполнены следующие работы:

демонтаж старого покрытия, подпорной стенки и трибун;

устройство подстилающих слоев из щебня, геотекстиля и песка;

укладка асфальта под трибуны и монтаж зрительских сидений;

монтаж резинового покрытия на беговых дорожках и нанесение разметки.

Реконструкция охватила территорию более 3,5 гектаров, включая футбольное поле размером 108×70 метров.

По завершении работ стадион получил современный вид:

на месте старого асфальта проложены современные резиновые покрытия;

установлены новые трибуны на 900 зрителей;

поле с аккуратной разметкой готово к проведению соревнований по футболу, легкой атлетике, баскетболу, баскетболу и волейболу.

Контроль качества всех этапов работ осуществляли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области: (https://t.me/mingkh_mo). С момента демонтажа до благоустройства территории специалисты выезжали на объект более 80 раз, проверяя каждый этап восстановления.

Сегодня стадион «Строитель» — это современная площадка, где спорт снова объединяет людей, а тренировки и соревнования проходят на уровне, достойном нового времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.