Подмосковные школьники встретились с Героем России

В преддверии Дня Героев Отечества, 3 декабря, в студии Российского общества «Знание» прошла специальная трансляция — открытый диалог «Сталь и воля: Диалог с Наставниками поколения». Встреча стала одним из очных форматов всероссийского занятия «Россия безопасная: национальная безопасность» курса внеурочной профориентационной деятельности «Россия — мои горизонты». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участниками мероприятия стали обучающиеся школ Москвы и Московской области. От Подмосковья приняли участие учащиеся Немчиновского лицея и Образовательного центра «Флагман» (Одинцовский г. о.). Среди ребят были также юные Герои Александр Хелай, Джавидан Алиев и Найга Мамедов, которые помогли предупредить жильцов дома, охваченного пожаром, вынесли на руках потерявшего сознание пожилого мужчину и оказали ему первую помощь.

В центре внимания разговора оказались личные истории служения Родине, опыт преодоления экстремальных ситуаций и то, как качества, необходимые на передовой становятся основой профессионального успеха и в мирной жизни.

Героем диалога стал Владислав Головин, Герой Российской Федерации, Начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», участник программы «Время Героев». Он рассказал школьникам о своем пути от десантного училища до командования подразделением в зоне боевых действий, о том, как пережитые испытания помогают оставаться собранным и ответственно относиться к каждому решению. Модератором встречи выступила ведущая программы «Итоги дня» на телеканале «Звезда», руководитель фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик.

«Служение Родине — это непростая работа. В бою цена ошибки может быть слишком высокой, поэтому командир обязан думать на опережение, уметь сохранять самоконтроль и брать ответственность за жизнь каждого бойца. Но те же самые качества — ответственность, дисциплина, готовность работать в команде и доводить дело до конца — нужны и в мирной профессии. Очень важно, чтобы молодые люди не искали, «где теплее и комфортнее», а стремились своими знаниями и трудом развивать свою страну», — подчеркнул Владислав Головин.

Отдельная часть встречи была посвящена разговору о современном поколении. Герой России отметил, что сегодняшние школьники быстрее осваивают сложные технологии, успешно работают с современной техникой, но при этом сохраняют преемственность ценностей: уважение к старшим, интерес к правдивой истории, готовность к волонтерству и служению стране.

Ирина Лосик подчеркнула, что живой разговор с людьми боевого опыта помогает школьникам по-новому взглянуть на тему национальной безопасности: не только как на вопрос обороноспособности, но и как на личный выбор, ответственность за близких, свой город и свою страну.

Занятие прошло в рамках федерального курса внеурочной профориентационной деятельности «Россия — мои горизонты». Курс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по инициативе министерства просвещения Российской Федерации, Фондом Гуманитарных Проектов, Федеральным оператором единой модели профориентации «Билет в будущее» в России при партнерстве с Российским обществом «Знание».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.