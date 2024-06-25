Подмосковные школьники вошли в финал конкурса «Российская школа фармацевтов»

В Королеве ученица гимназии № 5 и обучающийся Подольского лицея № 1 одержали победу в финале Всероссийского творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов». Мария Трифонова заняла 2 место, Георгий Шашков — 3 место. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Очный финал прошел в Санкт-Петербурге в химико-фармацевтическом университете (СПХФУ). В рамках программы финала школьники приняли участие в испытаниях теоретического и практического характера, посетили лучшие фармацевтические предприятия Санкт-Петербурга, познакомились с лабораториями вуза.

Испытания в «Российской школе фармацевтов» проходили в три этапа. В первом туре олимпиады в декабре 2023 года к олимпиаде приступили более 2 500 участников со всей страны из 68 регионов. После нескольких этапов в финал 2023–2024 года прошли 52 человека.

«Победители получат право на бесплатное обучение в СПХФУ или именную стипендию в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Все участники финала имеют бонус +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в СПХФУ», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.