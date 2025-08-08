сегодня в 13:59

Подмосковные школьники стали лучшими на олимпиаде по геометрии им Шарыгина

В Дубне завершился финальный этап XXI Всероссийской олимпиады по геометрии имени И. Ф. Шарыгина для учеников 8-11 классов. Олимпиада помогает находить и поддерживать талантливых ребят, увлеченных геометрией, углублять их знания и готовить к серьезным математическим состязаниям. В состав жюри и оргкомитета вошли известные ученые, педагоги и энтузиасты математики, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Среди восьмиклассников главный приз — гран-при — достался Владиславу Афанасьеву из физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Савва Морозкин из Давыдовской гимназии в Орехово-Зуево получил диплом III степени, а Тала Никитина из физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном — похвальную грамоту.

У девятиклассников диплом I степени завоевал Александр Петрашень из Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном.

Среди десятиклассников Анатолий Соколов из физтех-лицея имени П. Л. Капицы взял диплом I степени. Дипломы III степени получили Иван Буздин из лицея научно-инженерного профиля в Королеве и Дмитрий Годунин из физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Похвальные грамоты вручили Ивану Беляеву из школы «Новогорск» в Химках и Георгию Кузнецову из Ломоносовского лицея в Ногинске.

Задания олимпиады включали разные разделы геометрии — от планиметрии до стереометрии — и были направлены на развитие логики, пространственного мышления и умения решать сложные задачи.

Участникам потребовались глубокие знания, творческий подход и навыки работы с нестандартными геометрическими задачами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.