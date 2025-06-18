Подмосковные школьники продолжают сдачу ЕГЭ в резервный период

18 июня 2025 года в Подмосковье прошел третий день резервного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники 11-х классов сдавали экзамены сразу по семи предметам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этот день участие в экзаменах приняли 1 767 человек. Наиболее востребованным оказался английский язык (устная часть) — его выбрали 621 участник. Также популярными предметами стали история (562 человека) и химия (553 человека). Кроме того, устную часть по немецкому языку сдавали 10 человек, по французскому — 5, по испанскому — 4, а по китайскому — 12 участников.

«Мы видим высокую заинтересованность ребят в экзаменах даже в резервные дни — это говорит о серьёзном отношении к своему будущему. Система работает, и каждый получает возможность показать знания», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Экзамены проходили на базе 31 пункта проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением порядка следят 65 общественных наблюдателей, а также 72 онлайн-наблюдателя, подключённых из филиалов ситуационного информационного центра (СИЦ).

Продолжительность экзаменов варьировалась в зависимости от предмета. Экзамен по истории и химии длился 3 часа 30 минут (210 минут), а устная часть экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам занимала по 17 минут на каждого участника. Устный экзамен по китайскому языку был немного короче — 14 минут.

Резервный период предназначен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной срок, и для выпускников прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.