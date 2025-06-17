Подмосковные школьники могут принять участие в ИТ-хакатоне

Школьники 10-11 классов, а также абитуриенты приглашаются к участию в командном соревновании в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участников ждут реальные задачи от индустриальных партнеров в ИТ-сфере, а также междисциплинарные челленджи от лаборатории НИЯУ МИФИ — на стыке физики, математики и искусственного интеллекта. В рамках хакатона участникам будет предложено 4 задачи на выбор.

Хакатон пройдет очно 18–19 июля на базе НИЯУ МИФИ, для регионов есть возможность участвовать онлайн. К соревнованию допускаются команды из 2-4 человек. Если нет команды, то организаторы помогут ее найти.

Регистрация участников продлится до 10 июля. Узнать подробную информацию о мероприятии, а также зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.