Подмосковные преподаватели одержали победу в Международном чемпионате

Преподаватели Подольского колледжа имени А. В. Никулина в составе сборной команды «Группы Астра», ведущего разработчика отечественного инфраструктурного программного обеспечения, стали победителями Международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В учебном центре компании «ИнфоТеКС» проходил международный чемпионат по кибербезопасности среди стран БРИКС+. Конкуренцию команде составили лучшие сборные Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Южной Африки.

Флаг Российской Федерации защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. На протяжении трех соревновательных дней участники выстраивали сетевую инфраструктуру предприятия на базе российских операционных систем и средств виртуализации, в том числе на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали ее с помощью отечественных СЗИ, а также проводили аудит информационных систем и киберанализ инцидентов.

«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из «Группы Астра»: мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.