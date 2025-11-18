Подмосковные педагоги обменялись опытом работы в рамках программы «Орлята России»

17 ноября на базе гимназии № 7 городского округа Подольск прошел региональный семинар-практикум для педагогов, реализующих программу «Орлята России». В семинаре приняли участие 177 педагогов, включая учителей начальных классов, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитанию и кураторов программы. Особое внимание было уделено специалистам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках семинара работали интерактивные площадки по различным трекам программы, таким как «Орленок-эколог», «Хранитель исторической памяти», «Орленок-лидер», «Орленок-спортсмен», «Орленок-эрудит», «Орленок-мастер» и «Орленок-доброволец». Участники обсудили важные вопросы, касающиеся работы с детьми с ОВЗ, взаимодействия советников директоров с отрядами «Орлята России» и «Движение Первых» и сотрудничества библиотекарей с педагогами. Семинар стал площадкой для обмена опытом и вдохновения на новые достижения в воспитании подрастающего поколения.

Мероприятие организовано министерством образования Московской области, центром социально-педагогического сопровождения КУРО, Росдетцентром и гимназией № 7.

Напомним, что свыше 460 тыс. детей Московской области являются участниками движения «Орлята России».

