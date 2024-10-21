Подмосковные лесничие разъясняют правила заготовки валежника

Сотрудники лесной охраны всех 19 филиалов ГКУ МО «Мособллес» в населенных пунктах разъясняют гражданам правила сбора валежника в лесу, а если требуется — выезжают непосредственно на лесные участки для наглядного примера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сейчас, в связи с приближением зимы, жителей деревень и не только, все чаще можно повстречать в лесу за сбором валежника. Таким образом, граждане заготавливают дрова на зиму для отопления собственных домов. Людей особенно интересует, как при сборе валежника не нарушить законодательства.

С выездом в лес сотрудники лесной охраны подробно объясняют и показывают на примерах, что можно, а чего делать категорически нельзя при заготовке валежника на территории лесного фонда.

Валежник — это отпавшие в результате естественных процессов ветви, части стволов и кустарников. К нему не относятся деревья, вываленные с корнем на поверхность земли, или стоящие на корню сухостойные и живые растения, а также заготовленная древесина в лесосеках.

Если возникают сомнения при сборе валежника стоит обратиться за помощью в один из филиалов ГКУ МО «Мособллес» через Telegram-чат.

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