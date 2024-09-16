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сегодня в 17:16

Подмосковные экоактивисты приняли участие в турне по Золотому кольцу России

Экоактивисты из Подмосковья отправились в восьмидневную поезку по туристическому маршруту Золотого кольца России — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основная задача — ликвидация стихийных свалок и мусора в зонах отдыха жителей.

Первой локацией для субботника стал Сергиево-Посадский городской округ. Уборку организовали на территории рядом с Ярославским шоссе, недалеко от села Дерюзино.

Итоги прошедшей акции: очищено более 6 га, собрано 58 смешанных мешков, 19 мешков вторсырья.

Для того, чтобы призвать жителей к ответственности эковолонтеры установили информационные таблички, напоминающие о штрафах за несоблюдение порядка.

За все время деятельности команда эковолонтеров «Активисты Чистой природы 12-15» провела более 200 мероприятий экологический направленности в 52 регионах России.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.