Подмосковные депутаты внесли изменения в закон о постинтернатном патронате

В ходе 115-го заседания Московской областной думы были внесены поправки в закон региона «О патронате», а именно о работе постинтернатного патроната, передает корреспондент РИАМО.

Речь идет о поддержке выпускников организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц от 18 до 23 лет, для их адаптации к самостоятельной жизни.

Так, вносятся следующие изменения:

— установлена новая задача постинтернатного патроната — выявить обстоятельства трудной жизненной ситуации у детей-сирот и лиц в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли во время обучения в школах или в учреждениях профессионального образования обоих родителей или единственного родителя;

— патронатные воспитатели, которые являются жителями других регионов РФ, должны иметь место временного пребывания либо в Подмосковье, либо в одной из областей, граничащих с Московской областью;

— кандидат в патронатные воспитатели должен предоставить медицинскую справку по форме № 164/у-96 — аналогичную для кандидатов в опекуны;

— в связи с тем, что у патронатного воспитателя и воспитанника нет совместного проживания, для назначения постинтернатного патроната теперь не нужен акт обследования органа опеки и попечительства условий жизни кандидата в патронатные воспитатели;

— расторгнуть договор о постинтернатном патронате могут как патронатный воспитатель, так и тот, в отношении кого он установлен;

— порядок организации работы по постинтернатному патронату утверждается распорядительным актом министерства социального развития Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что с 2025 года сироты могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры в электронном виде.

«С 2023 года предоставляем возможность приобрести жилье с помощью жилищного сертификата. Благодаря ему у молодых людей есть выбор — квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, предпочтительного метража. В этом году мы сделали так, что сертификат можно получить в электронном виде. Теперь вообще не нужно никуда ходить — достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, и документ придет в личный кабинет», — сказал Воробьев.