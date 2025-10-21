Подмосковные аграрии стали победителями премии «25 Легендарных фермеров»

Два фермерских хозяйства из Московской области стали лауреатами первой Всероссийской премии «25 Легендарных фермеров», учрежденной медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ. Всего в конкурсе приняли участие 13 фермеров из Московского региона. Со всей страны было собрано свыше 400 заявок в семи номинациях, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Торговая марка «Огуречная Столица» из Луховиц заняла третье место в номинации «Крутой поворот» за производство инновационной продукции — пяти видов варенья из огурцов с различными добавками, а также мармелада, зефира и пряников. В номинации «Женщина в агробизнесе» успеха добилась Екатерина Киртока из КФХ «Екатерининские сады», получившая третье место за создание и развитие вишневого сада площадью 66 га и плантации черной смородины на 15 га.

Успех подмосковных фермеров на всероссийском конкурсе демонстрирует высокий уровень развития малого и среднего агробизнеса в регионе. Подобные достижения способствуют популяризации фермерского движения и укреплению позиций Подмосковья как региона с динамично развивающимся аграрным сектором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.