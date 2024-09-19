Подмосковные аграрии собрали около 16 тыс тонн капусты

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Аграрии Московской области продолжают сбор овощей открытого грунта: картошки, моркови, тыквы, кабачков, свеклы, лука, чеснока и других овощей. Сейчас у сельхозпредприятий региона идет сезон активной уборки капусты. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этом году капуста была засажена на 1,5 тыс. га, убрано свыше 408 из них, собрано 15,9 тонн данного вида овощей.

Капуста является одной из немногих культур, сбор которой происходит в основном вручную. Аграрии поставляют свежую капусту прямо с поля во все крупные ритейлеры и супермаркеты, а также на рынки.

Лидерами по сбору капусты являются следующие городские округа: Коломна — собрано 8,2 тыс. тонн, Дмитров — 4,7 тыс. тонн, Серпухов — 867 т, Ступино — 721 т, Воскресенск — 652 т и Луховицы — 438 т.

Сбор урожая капусты в Подмосковье планируется завершить до наступления морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.