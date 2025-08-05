Подмосковные аграрии собрали более 80 тыс тонн тепличных овощей

сегодня в 20:44

За первые 7 месяцев 2025 года аграрии Подмосковья вырастили 82,8 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Современные комплексы создают оптимальные условия для роста культур и позволяют собирать урожай круглый год. В прошлом году регион обеспечил 8% общероссийской продукции, выпустив 135,5 тыс. тонн тепличных овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Основной упор делается на выращивании огурцов — 55,5 тыс. тонн, и томатов — 25,7 тыс. тонн, среди которых короткоплодные и длинноплодные огурцы, черри, сливовидные и коктейльные помидоры.

Сегодня в отрасли работают 9 сельхозорганизаций, а общая площадь теплиц, оснащенных современными системами климат-контроля и автоматизации, превышает 228 га. Среди лидеров в текущем году: ООО «Агрокультура Групп» из Каширы произвела более 40 тыс. тонн, ООО «Луховицкие овощи» более 20 тыс. тонн и ООО «Центральный маркет» из Электростали более 10 тыс. тонн тепличного урожая.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает устойчивый рост тепличного производства, чему способствует модернизация комплексов и внедрение новых технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.