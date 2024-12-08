Подмосковного бизнесмена ждет штраф за продажу алкоголя у гимназии
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Мытищах состоялись контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению ограничений розничной продажи алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений, организованные Минсельхозпродом Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проведения мониторинга было выявлено нарушение — продажа алкоголя в одном из магазинов на Новомытищинском проспекте осуществлялась в зоне запрета, расстояние от школы составляло менее 100 м. В отношении юридического лица составлен протокол о проведении контрольной закупки, возбуждено административное делопроизводство. Предприятию грозит штраф до 300 тыс. рублей.
В министерстве уточнили, что помимо юридических лиц, к ответственности привлекаются и физические лица (ИП) – штраф может составлять до 40 тыс. рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.