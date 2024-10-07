Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Серебряных Прудах

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Матрица» на действия администрации г. о. Серебряные Пруды, Центра торгов г. о. Серебряные Пруды при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для нужд администрации г. о. Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации г. о. Серебряные Пруды, Центру торгов г. о. Серебряные Пруды обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.