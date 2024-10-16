Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Егорьевске

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер групп» на действия Егорьевской службы единого заказчика, Егорьевского центра закупок при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации на реконструкцию существующего здания начальной школы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Егорьевской службе единого заказчика, Егорьевскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.