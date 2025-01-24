Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Домодедове

Управление рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия комбината благоустройства округа Домодедово, Дирекции единого заказчика округа Домодедово при проведении электронного аукциона на выполнение работ по круглогодичному содержанию.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало Комбинату благоустройства округа Домодедово, Дирекции единого заказчика г. о. Домодедово обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.