Подмосковное УФАС возбудило дело против «СМС Лидс»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СМС Лидс» после жалобы на рекламные СМС о финансовых услугах. Сообщения поступали без согласия абонента и содержали неполную информацию, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о получении на телефон рекламных сообщений с признаками нарушения закона о рекламе.

Антимонопольное управление установило, что реклама финансовых услуг распространялась по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Кроме того, в сообщениях отсутствовала часть обязательной информации.

В отношении ООО «СМС Лидс» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, частей 1, 2.1 и 3.1 статьи 28 закона о рекламе.

Если вина компании будет доказана, ей может грозить административный штраф по статье 14.3 КоАП РФ.

