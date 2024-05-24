Подмосковное УФАС внесло ООО «Лемфред» в реестр недобросовестных поставщиков

сегодня в 10:32

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ города Дубны Московской области «Жилищно-коммунальное управление», в отношении ООО «Лемфред» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение автомобиля грузового с бортовой платформой.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лемфред» подлежат включению в РНП.